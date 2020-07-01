Два участка для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылись в Пакистане

ИСЛАМАБАД, 1 июля. /ТАСС/. Два участка для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылись в среду в Пакистане. Как рассказал ТАСС посол России в Исламабаде Данила Ганич, российские граждане могут отдать свои голоса в Исламабаде и Карачи.

"Для обеспечения избирательных прав российских граждан, постоянно проживающих или временно находящихся в Пакистане, в 8:00 по местному времени (6:00 мск) свои двери открыли два участка, - рассказал Ганич. - Один на территории посольства России в Исламабаде и второй - генерального консульства в Карачи". Из-за неблагоприятной эпидемической ситуации в Пакистане, продолжил Ганич, традиционные выездные участки в Пешаваре, Лахоре и Кветте организовываться не будут. Посол также сообщил, что для соотечественников с 10:00 (8:00 мск) будет организован специальный шаттл до посольства.

"На время голосования приняты возможные меры безопасности", - добавил посол. "Все пришедшие на участок получают перчатки, маску, одноразовую авторучку, - рассказал он о принятых мерах. - Строго соблюдается социальная дистанция". "Ситуация с распространением коронавируса в Пакистане не может быть названа благополучной, мы учитываем это и строго придерживаемся рекомендаций нашего Центризбиркома и Роспотребнадзора", - подчеркнул он.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.