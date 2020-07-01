Почти половина избирателей проголосовала в Севастополе по поправкам к конституции

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Участие в голосовании по вопросу о внесении поправок в Конституцию РФ в Севастополе приняли более 150 тыс. человек - это почти половина от заявленного числа избирателей, сообщили журналистам в среду в городском избиркоме.

"В городе Севастополе по состоянию на окончание дня 30 июня 2020 года проголосовавших (получивших бюллетени для голосования) до дня голосования 153,04 тыс.", - говорится в материалах избирательной комиссии.

Уточняется, что из этого числа более 40 тыс. человек проголосовали вне помещений (на придомовых территориях, на дому).

По данным избиркома, общая численность избирателей в Севастополе составляет около 317,5 тыс. человек. Таким образом, явка к концу дня 30 июня составила 48,2%. Ранее в избиркоме отмечали, что в Севастополе смогут проголосовать не только жители города, но и приезжие при условии, что заранее подадут соответствующее заявление. По оценкам комиссии, в Севастополе возможностью сменить участок могут воспользоваться до 40% избирателей.

Общероссийское голосование по поправкам к конституции стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования по указу президента РФ Владимира Путина назначен на 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Также предусмотрено голосование вне помещения, в том числе на придомовых территориях, бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".