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Пандемия коронавируса нового типа

Число выздоровевших после коронавируса в Подмосковье превысило 36 тыс.

Всего за время пандемии в регионе было выявлено 57 570 заболевших

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Еще 812 человек вылечились после коронавируса в Московской области, общее число выздоровевших превысило 36 тыс. Об этом сообщили в среду в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Московской области еще 812 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 36 052 заболевших", - говорится в сообщении.

Всего в регионе, по данным на 30 июня, выявлено 57 570 случаев заражения, умерли 887 человек.

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