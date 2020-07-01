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ГИБДД предлагает запретить пользоваться каршерингом постоянным нарушителям ПДД

Глава ГИБДД Михаил Черников отметил, что для этого каршеринговые компании могут создать базы данных нарушителей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Злостные нарушители правил дорожного движения не должны иметь возможности пользоваться каршерингом, считает глава ГИБДД России Михаил Черников. Соответствующее мнение он высказал в опубликованном в среду интервью "Аргументам и фактам".

"Важно повышать требования к пользователям услуги каршеринга. Например, путем запрета управлять арендованным автомобилем, если водитель был неоднократно замечен в противоправном поведении за рулем", - сказал Черников.

По его словам, для этого каршеринговые компании могут создать базы данных нарушителей и в случае необходимости направлять запросы в Госавтоинспекцию для проверки отдельных лиц на предмет лишения прав и наличия грубых и систематических нарушений ПДД.

Черников сообщил, что рост популярности каршеринга привел к тому, что лица, управляющие прокатными автомобилями, стали попадать в ДТП чаще. "Среднестатистический портрет таких нарушителей - молодой водитель, который в силу возраста или небольшого опыта управления автомобилем считает, что "обезличенный" автомобиль можно эксплуатировать в самой жесткой форме", - сказал глава ГИБДД.

Такие водители, отметил он, ошибочно полагают, что ПДД при управлении арендованным автомобилем соблюдать совсем не обязательно, но все нарушители понесут наказание.

Теги
РоссияЧерников, Михаил Юрьевич
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