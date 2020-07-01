В Москве выявили минимальное число случаев заражения коронавирусом за сутки с 6 апреля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Новые 611 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за минувшие сутки, сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Это наименьшее количество выявленных случаев заражения за сутки, зафиксированное с 6 апреля, когда сообщалось о 591 заразившемся.

При этом в столице зафиксировали один из наименьших темпов распространения инфекции в стране - 0,3%.

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 654 405 случаев заражения, выздоровели 422 931 человек, умерли 9 536. В столице заразились новым коронавирусом 222 209 человек, выздоровели 152 193 человека, умерли - 3 831. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.