Полпред в СКФО Чайка проголосовал по поправкам к Конституции РФ

ПЯТИГОРСК, 1 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка в среду принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ в Пятигорске (Ставропольский край), передает корреспондент ТАСС.

Чайка проголосовал в Пятигорском государственном научно-исследовательском институте курортологии, который находится в старейшей части города. После того как полпред опустил заполненный бюллетень в урну для голосования, он сказал журналистам, что сегодняшнее голосование имеет большое значение для будущего страны.

"Это закон [конституция], который смотрит в будущее и определяет наше дальнейшее развитие. И чем совершеннее будет наш основной закон, тем лучше мы будем жить. И будем иметь больше гарантий по социальной защищенности наших граждан. Я бы сказал, что все они [поправки] значимы, все востребованы", - отметил Чайка.

Чайка выделил поправки, которые гарантируют социальную стабильность, а также поправки по разграничению полномочий между ветвями власти.

"Усиливаются значительно полномочия парламента, прежде всего Государственной думы, Совета Федерации. Я бы еще акцентировал внимание на закреплении приоритета конституции над нормами международного права. Я очень много занимался проблемами международного сотрудничества, и нам этого не хватало. И, конечно, вопросы незыблемости наших границ - это ключевые вопросы, которые необходимо закрепить в конституции", - добавил полпред.

На участке, где проголосовал полпред, были приняты необходимые санитарные меры (перед входом раздавали защитные маски, перчатки, ручки).

О голосовании

Общероссийское голосование по поправкам к конституции началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Предусмотрено голосование вне помещения участка, в том числе на придомовых территориях, а также бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".