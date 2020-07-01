В Токио зафиксировали рекордный с момента снятия ЧС прирост новых случаев коронавируса

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Токио за минувшие сутки составило 67 - это самый высокий показатель с момента снятия ЧС в Токио более месяца назад. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду токийскими властями данные.

Во вторник этот показатель был на отметке 54, шестой день подряд число новых выявленных случаев заражения держится на отметке выше 50. Общее число заразившихся в Токио приблизилось к 6,3 тыс. человек.

Число же случаев заражения во всей стране превысило отметку в 19,5 тыс., сюда входят и пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess. Число летальных исходов составляет 986. Всего в Японии выздоровели порядка 17,2 тыс. человек, 43 пациента остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим чрезвычайной ситуации. 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая. Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим снят в оставшихся префектурах (Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо).