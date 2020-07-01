Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось в Приморье, ЕАО и Хабаровском крае

ВЛАДИВОСТОК, 1 июля. /ТАСС/. Участки для голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ закрылись в среду в 20:00 местного времени (13:00 мск) в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Об этом сообщили представители избирательных комиссий регионов.

В Приморье, где работали 1 299 стационарных и 46 временных участков для голосования, явка составила 59,27%. "На 18:00 (11:00 мск) в Приморском крае приняло участие в голосовании 867 тыс. 577 участников голосования. Лидером по количеству проголосовавших остается Хорольский муниципальный округ, здесь явка составляет 82,87%. Еще две территории преодолели условную планку в 80%, это город Спасск и Черниговский муниципальный район", - сообщил журналистам зампредседателя крайизбиркома Роман Охотников, уточнив, что сигналов о нарушениях Избирком Приморья не получал.

Важность голосования отметила главврач КГБУЗ "Владивостокский клинико-диагностический центр" Анжела Кабиева. "Я убеждена, что любой процесс в нашей жизни, касается ли это системы здравоохранения, каких-то других, и социальных отношений в том числе, нуждается в корректировке и современном взгляде на этот процесс. Это гарантированность качественной и доступной медицинской помощи независимо от того, где находится человек, на какой территории, и вторая важная, на мой взгляд, поправка касается приоритетности профилактической медицины", - сказала она журналистам.

Явка по Еврейской автономной области составила 69,94%, проголосовали более 88 тыс. человек. В Хабаровском крае свое мнение по поправкам в конституцию выразили свыше 411 тыс. человек, явка составила 41,68%, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов, уточнив, что наиболее активно голосовали жители Аяно-Майского и Комсомольского районов, где явка превысила 75% и 74%. "Жалоб на нарушения не поступало. Тенденция, полагаем, сохранится до конца голосования, и это голосование станет самым спокойным за последние годы", - сказал он.

Заместитель председателя Общественной палаты края, член Общественной палаты РФ Андрей Белоглазов сообщил журналистам, что вбросов и других нарушений наблюдатели не фиксировали. "Было обращение по поводу того, что жительница Ванино не смогла проголосовать, ее не оказалось в списках, это быстро решили, и она смогла проголосовать. Такая, скорее, техническая ошибка", - сказал Белоглазов.

По словам генерального директора АНО "Центр Амурский тигр" Сергея Арамилева, предлагаемые изменения в Конституцию РФ включают в том числе меры по сохранению флаговых животных - тигров, леопардов, белых медведей, снежных барсов, они есть в каждом регионе. Сохранение животных и природы помогает делать здоровой экологию и улучшать жизнь и здоровье людей. "Центром Конституции является человек, и [от того], насколько социально-экономически он будет благополучен в сельско-таежной местности, зависит сохранность животных, особенно редких. Ему не придется нарушать закон в лесу, добывать незаконных животных, чтобы прокормить семью", - сказал Арамилев журналистам.

О голосовании

Общероссийское голосование началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования по указу президента Владимира Путина назначен на 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома, участки для голосования 1 июля будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ.