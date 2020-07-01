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МЧС распространило предупреждение о грозе с градом до конца дня в Москве

Ожидается сильный ветер с порывами 20 м/c

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде, грозе, граде и усилении ветра до 20 м/c до конца среды.

"В связи с прохождением атмосферного фронта в период с 13:00 до конца суток 1 июля по Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град. Ожидается свыше 20 мм осадков. При грозе порывы ветра до 18-20 м/с", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В связи с непогодой в МЧС советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, при управлении автомобилем рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, находясь на улице, рекомендуется укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не находиться под деревьями. Рекомендуется парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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