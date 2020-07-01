В Калининграде проводится проверка после повреждения Вечного огня у воинского мемориала

КАЛИНИНГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Полиция в Калининграде проводит проверку после повреждения газовой горелки Вечного огня у воинского мемориала 1200 героям-гвардейцам, павшим при штурме города-крепости Кенигсберг в начале апреля 1945 года. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе управления МВД России по региону.

"Полицией проводится проверка в связи с повреждением газовой горелки Вечного огня, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сказали в пресс-службе.

По информации, размещенной на странице в "ВКонтакте" государственного казенного учреждения "Безопасный город", 30 июня в ходе визуального мониторинга операторы системы "Безопасный город" отметили подозрительное поведение неизвестного мужчины у Вечного огня в Парке Победы возле мемориала воинам-гвардейцам. Мужчина перекладывал цветы на памятнике, после чего повредил газовую горелку. Затушить огонь ему не удалось.

Информацию об инциденте операторы "Безопасного города" оперативно передали сотрудникам правоохранительных органов, которые задержали вандала на месте преступления.

По данным ГКУ "Безопасный город", на территории Парка Победы установлено 19 камер наружного наблюдения. Операторы круглосуточно наблюдают за обстановкой и в режиме реального времени передают сотрудникам полиции информацию обо всех ситуациях, вызывающих подозрение. На улицах Калининграда система видеонаблюдения, направленная на повышение безопасности жизни людей и уровня правопорядка, насчитывает более 800 камер, а также 14 терминалов экстренной связи "гражданин-полиция".