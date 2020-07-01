Заразившихся коронавирусом среди сотрудников посольства России в Минске нет

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Никто из сотрудников посольства России в Белоруссии не заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в среду посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"На текущий момент мы не зафиксировали ни одного случая COVID-19 среди сотрудников посольства и технического персонала. Это важно, мы понимаем, что даже такой результат не позволяет нам расслабляться в дальнейшем", - сказал посол.

Дипломат обратил внимание, что диппредставительство с самых первых дней очень тщательно подошло "к обороне здания посольства от этого вируса". "Мы оборудовали практически все публичные помещения не просто санитайзерами и ультрафиолетовыми лампами, но и специальными фильтровальными сложными машинами со сложной фильтрацией производства Белоруссии", - пояснил посол.

"Мы, безусловно, ограничили, конечно, к большому сожалению число публичных мероприятий, встреч. Перешли тоже, как, наверное, и тысячи наших партнеров и коллег по всему миру, в режим онлайн-конференций, онлайн-совещаний", - добавил дипломат.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 10,3 млн человек, более 505 тыс. умерли.