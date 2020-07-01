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Голосование по поправкам в конституцию

Главу рязанского отделения МЖД уволили за принуждение сотрудников к голосованию

Факт нарушения выявили наблюдатели от ассоциации "Независимый общественный мониторинг"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Наблюдатели, представляющие ассоциацию "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), зафиксировали факт принуждения работодателем к голосованию по закону о поправке к конституции, за это нарушение уволили главу рязанского отделения Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила исполнительный директор НОМ, председатель движения "Корпус "За чистые выборы" Алена Булгакова.

"За принуждение подчиненных к голосованию уволен глава рязанского отделения Московской железной дороги", - сказала она в среду в ситуационном центре Общественной палаты РФ.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования по указу президента Владимира Путина назначен на 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома, участки для голосования будут открыты по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ.

 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияГолосование по поправкам в конституцию
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