ВОЗ обеспокоена ростом числа случаев заражения коронавирусом в Восточном Средиземноморье

ЖЕНЕВА, 1 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена ситуацией в Восточном Средиземноморье, где число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн. Об этом заявил в среду на брифинге региональный директор ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ахмед Аль-Мандхари.

"В нашем регионе число подтвержденных случаев (заражения коронавирусом) превысило 1 млн", - отметил он, выразив обеспокоенность распространением инфекции. По его словам, за июнь в регионе было выявлено больше заразившихся, чем с января по конец мая. "При этом более половины всех зарегистрированных случаев приходится на три страны - Иран, Пакистан и Саудовскую Аравию", - добавил Аль-Мандхари.

"В последние несколько дней мы наблюдаем стабилизацию обстановки, мы вышли на плато, но остаемся бдительными как никогда", - сказал представитель ВОЗ.

В то же время он констатировал, что во многих странах Восточного Средиземноморья из-за пандемии ухудшилось положение в гуманитарной сфере. "Мы обеспокоены ситуацией в лагерях для беженцев, поэтому пытаемся ограничивать их (беженцев - прим. ТАСС) перемещение, - сказал Аль-Мандхари. - В нашем регионе много мигрантов, и они тоже уязвимы перед вирусом. Кроме того, некоторые страны снимают введенные ранее ограничения, что может привести к росту числа выявляемых случаев".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Как сообщил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, в мире коронавирусом заразились свыше 10,3 млн человек, более 506 тыс. умерли.