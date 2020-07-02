Хоккеисты Овечкин и Орлов проголосовали в посольстве РФ в США

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Хоккеисты Александр Овечкин и Дмитрий Орлов приняли в среду участие в голосовании по закону о поправке к Конституции РФ сразу после тренировки. Нападающий и защитник клуба "Вашингтон" Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пришли на избирательный участок номер 8333, развернутый в посольстве России в США, во второй половине дня по местному времени.

Беседуя с журналистами, Овечкин сказал, что голосование по поправкам в основной закон важно для всех россиян. "Это важно для всех россиян, которые временно или постоянно проживают за границей. Поэтому мы, как и все остальные, голосуем", - подчеркнул Овечкин, являющийся одним из самых титулованных хоккеистов в истории этого вида спорта. "Для нас важно, чтобы в нашей стране все было комфортно, уютно", - подчеркнул россиянин, ставший в 2010 году капитаном "Вашингтон Кэпиталз".

На вопрос, какие поправки он считает самыми значимыми, Овечкин ответил: "Да все важные, на самом деле" "<...> Это же делается для того, чтобы в стране было все хорошо", - убежден спортсмен. С его точки зрения поправки важны "все в совокупности". "Для нас это важно", - повторил Овечкин. "Поэтому, - сказал он, - мы после тренировки заехали домой - и сразу сюда".

Схожее мнение изложил и защитник "Вашингтона" Орлов. "Все поправки важны. Это большое дело для конституции <...> Думаю, каждый ответственный человек должен прийти голосовать. У каждого есть <...> выбор, у каждого есть свое мнение", - отметил хоккеист.

На его взгляд, должны голосовать все, кому небезразлична судьба страны. "И я один из них. Поэтому я рад, что у нас в Вашингтоне есть возможность посетить наше русское посольство и проголосовать", - сказал Орлов.

"Мы горды тем, что мы русские ребята. Мы любим свою страну и стараемся ее поддерживать. Как профессиональные спортсмены стараемся выступать на любом турнире <...>. Мы играем за герб, за нашу страну. Это самое главное", - добавил хоккеист.