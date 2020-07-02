Роскачество напомнило о новых требованиях к маркировке воды

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. В Роскачестве напомнили о завершении 1 июля переходного периода, предоставленного производителям для подготовки к требованиям Техрегламента ЕАЭС "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду". Об этом говорится в сообщении организации.

До вступления в силу этого документа в январе прошлого года нормы для упакованной питьевой воды регулировались Едиными санитарными требованиями. Всю воду делили в зависимости от качества на две категории - первую и высшую, а также подразделяли на группы в зависимости от источника и способа водообработки.

Теперь питьевая вода делится на природную минеральную воду (столовую, лечебную и лечебно-столовую), искусственно минерализованную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, а также обработанную, купажированную и природную питьевые воды.

С 1 июля на бутылках должно быть указано наименование воды, ее происхождение или способ обработки. Использовать без оснований в названии воды ссылку на географические указания теперь нельзя. На бутылках природной минеральной воды должен быть указан номер скважины, название месторождения, родника, ключа. В маркировке природной питьевой воды должно быть название того места – реки или озера – где брали воду. На бутылках обработанной питьевой воды должны быть сведения о способе обработки и методе обеззараживания исходной воды.

Изменились правила обработки воды: для питьевой воды запрещается применение препаратов хлора, для питьевой воды для детского питания используется только столовая природная минеральная или природная питьевая вода, а в производстве обработанной питьевой воды допускается применение любых технологий, включая использование реагентов.

Проверки питьевой воды

В III квартале 2020 года Роскачество намерено подвести итоги проверки 300 наименований питьевой воды. По словам заместителя руководителя организации Елены Саратцевой, в техрегламенте уже нашли пробелы, которые позволяют производить контрафакт и фальсификат.

Саратцева отметила отсутствие методов и системы, которые позволили бы подтвердить природное происхождение воды. По ее словам, содержащиеся в документе требования к маркировке фактически декларативные. В Европе природные воды идентифицируют по географическим данным источника, химическому и изотопному составу, все данные хранятся в специальной библиотеке, а в России подобного хранилища пока что нет, рассказала Саратцева.