Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 20 млн

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские специалисты провели в общей сложности уже более 20 млн тестов на коронавирус, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.

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"В Российской Федерации проведено более 20 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 316 тыс. исследований.

О том, что число проведенных в стране тестов на наличие коронавируса нового типа превысило 19 млн, Роспотребнадзор сообщил 28 июня.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается 286 тыс. человек.