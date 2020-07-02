{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 20 млн

По данным Роспотребнадзора, за сутки в стране сделали 316 тыс. исследований

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские специалисты провели в общей сложности уже более 20 млн тестов на коронавирус, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В Российской Федерации проведено более 20 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 316 тыс. исследований.

О том, что число проведенных в стране тестов на наличие коронавируса нового типа превысило 19 млн, Роспотребнадзор сообщил 28 июня.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается 286 тыс. человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Парковочные разрешения отменили для автомобилистов с инвалидностью в Москве
Подать данные на внесения нового автомобиля можно через портал госуслуг и федеральный реестр инвалидов
Читать полностью