Школу и детский сад в Приморье впервые построят по государственно-частному партнерству

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /ТАСС/. Школа и детский сад появятся возле поселка Зима-Южная Приморского края на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) - это первый подобный опыт для региона. Возводить образовательные учреждения планирует компания-застройщик "DNS Девелопмент", сообщается на сайте краевого правительства.

"Впервые в Приморском крае планируется построить школу и детский сад в рамках государственно-частного партнерства. Социальные учреждения намерена возвести компания "DNS Девелопмент" в районе поселка Зима-Южная Надеждинского района. Реализовать проект предполагается в новом жилом микрорайоне "Формат", который возводит компания", - говорится в сообщении.

К 2022 году в жилкомплексе "Формат" построят 14 домов разной этажности. Первые четыре дома сдадут осенью. Правительство Приморского края и "DNS Девелопмент" также готовятся к заключению концессионных соглашений на строительство школы на 450 мест и детского сада на 240 мест.

Основным отличием ГЧП является то, что инициатором проекта может выступать бизнес, а не государство. Застройщик проводит анализ, выясняет, есть ли потребность у населения или будущих жителей территории в школе или детском садике, за свой счет разрабатывает проектно-сметную документацию и гарантирует финансирование реализации проекта за счет собственных средств. Власти всесторонне оценивает проект и, если строительство объекта действительно обосновано, предоставляют земельный участок для строительства и только после ввода в эксплуатацию объекта поэтапно компенсирует застройщику расходы.

Совладелец группы компаний DNS Константин Богданенко пояснил, что компания включает необходимую инфраструктуру в жилищный проект еще на этапе разработки концепции. "Мы планируем, что в ЖК "Формат" будет жить около 1 500 семей, поэтому у родителей должна быть возможность водить детей в детский сад в шаговой доступности от дома, отпустить ребенка в школу самостоятельно, не переживая за безопасность", - заявил Богданенко.

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза. Эта цель намечена на период до 2024 года, говорится в опубликованном 26 июня указе главы государства. В январе полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что ожидает роста объемов строительства на Дальнем Востоке, в частности благодаря программе льготной ипотеки. При этом, по словам главы Минстроя России Владимира Якушева, в ДФО наблюдается острая нехватка строительных компаний.