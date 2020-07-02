Мэр Ялты переоделся дворником и участвовал в уборке набережной

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Мэр Ялты Иван Имгрунт принял участие в субботнике на набережной курорта, переодевшись в форму дворника. Информацию об этом разместили в четверг на его странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Поддержание чистоты в городе - наша общая задача. Поэтому сегодня с коллегами наводили порядок на набережной города. В ходе уборки тщательно вымыли биошампунем главную променадную улицу города, а заодно протестировали форму дворников. Форма удобная и комфортная, особенно для нашего климата, легкая, не ограничивает движений", - написал Имгрунт.

Он отметил, что именно такая уборка улиц вручную необходима для того, чтобы "порядок был идеальным". "Машины не всегда справляются с этой задачей. Поэтому в ближайшее время мы расширим штат дворников, которые ежедневно будут мыть наши променадные зоны", - добавил мэр.

Новую форму дворники Ялты получили недавно по инициативе местных властей. За счет спонсоров сшили 450 комплектов одежды для дворников. Ранее власти Ялты хотели закупить комплекты стандартной спецодежды (комбинезоны с карманами, бейсболки, футболки-поло, рукавицы), дизайн которой был определен специальной комиссией, но отказались от этой идеи. Как пояснял Имгрунт, "ялтинские "маэстро чистоты" должны отличаться от своих коллег из других городов и районов, как по качеству содержания вверенных территорий, так и по внешнему виду".

Власти Ялты в 2020 году начали популяризировать профессию дворника, чтобы привлечь как можно больше сотрудников. В городе учредили новый праздник - День дворника, который ежегодно будут отмечать в третье воскресенье мая. Также ежегодного намерены проводить городской конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший дворник". На совещании по реализации национальных проектов в Крыму 11 января Имгрунт сообщал о намерении провести в декабре 2020 года международный бал дворников по типу Венского бала. Власти Ялты намерены пригласить на него дворников из Австрии, Германии, Турции и Греции.