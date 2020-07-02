Актриса Сотириади просит суд восстановить ее на работе в Театре на Таганке

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Актриса и режиссер Рената Сотириади подала иск в суд к Театру на Таганке с требованием восстановить ее на работе. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Таганском районном суде Москвы.

"Иск Сотириади к ГБУК "Московский театр на Таганке" с требованием о восстановлении ее на работе зарегистрирован, его рассмотрение назначено на 6 июля", - сообщили агентству.

Конфликт Сотириади с Театром на Таганке начался с 2014 году. Тогда артистка занимала должность директора Малой сцены. Она дала интервью газете "Культура", в котором раскритиковала изменения, произошедшие в театре после смерти Юрия Любимова. Через некоторое время Сотириади уволили, она перешла на работу во МХАТ, но подала иск с требованием восстановить ее на работе в Театре на Таганке.

Первый ее иск в 2017 году суд отклонил, Сотириади подала апелляцию, и вторая инстанция обязала суд вновь рассмотреть это дело.