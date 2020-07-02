Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,97

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в четверг составил 0,97. В Москве этот показатель второй день подряд держится на отметке 0,88, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Среднероссийский показатель не поднимается выше единицы с 16 июня, скорость распространения заболевания снижается. В столице коэффициент ниже 1 уже почти месяц, с 4 июня.

Среди десяти регионов с наибольшим количеством заболевших в большинстве он тоже меньше единицы. Помимо Москвы, это Ростовская область (0,8), Подмосковье (0,81), Дагестан и Воронежская область (0,89), Ханты-Мансийский автономный округ (0,92) и Красноярский край (0,95).

В Нижегородской области коэффициент оказался на отметке 1,02, в Санкт-Петербурге - 1,12, в Свердловской области - 1,2.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.