Опрос: большинство жителей стран мира склонны одобрять меры властей против коронавируса

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Около двух третей жителей разных стран склонны одобрять действия своих правительств по противостоянию пандемии коронавируса, следует из результатов исследования холдинга "Ромир" и Gallup International, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Исследование проводилось в июне 2020 года в Австрии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Великобритании, Грузии, Гонконге (КНР), Индии, Италии, Казахстане, Малайзии, Молдавии, Пакистане, России, Северной Македонии, США, Республике Филиппины, Швейцарии, Южной Корее и Японии. Мониторинг поддержки правительств в борьбе с пандемией стартовал в марте, в апреле была проведена вторая волна. Было опрошено почти 19 тыс. человек.

"Глобально поддержка правительства остается на высоком уровне - 63% респондентов считают, что правительство хорошо справляется с эпидемиологической ситуацией. Напротив, треть жителей планеты (34%) не согласна с такой точкой зрения", - отмечают авторы опроса.

Президент исследовательского холдинга "Ромир", доктор социологических наук Андрей Милехин отмечает, что быстрое распространение коронавируса вынудило руководство большинства стран принимать оперативные решения по борьбе с пандемией.

"Во многих странах граждане понимают и поддерживают ограничительные меры правительств, но где-то сами ограничения нанесли больший урон экономике и жизни страны в целом", - сказал он.

Лидеры поддержки

Наибольшую поддержку своим правительствам, согласно опросу, выразили жители Грузии (94%), Малайзии (94%) и Южной Кореи (84%).

В Грузии в связи с пандемией с 21 марта по 22 мая действовал режим чрезвычайного положения. С 27 апреля власти стали смягчать введенные ранее ограничения. С 15 июня возобновились внутренний туризм и железнодорожное сообщение. В стране выявлены более 900 случая заражения коронавирусом, на карантине находятся более 2,8 тыс. человек.

В Малайзии строгие социально-экономические ограничения были введены в начале весны. Девятнадцатого июня власти сообщили о самом низком количестве пациентов с коронавирусом с середины марта, а с 10 июня сняли большинство ограничительных мер. Всего в стране было зарегистрировано свыше 8,6 тыс. инфицированных.

Южнокорейские медики на данный момент приступили к тестам на выявление у граждан антител к коронавирусу для оценки реальных масштабов распространения инфекции в стране. Число подтвержденных случаев заражения составляет более 12,8 тыс. При этом мэрия столицы Южной Кореи Сеула 22 июня объявила о планах ужесточить карантинные меры по коронавирусу на фоне роста числа новых случаев заражения в столичном регионе.

Лидеры недоверия

Критичнее всего, по данным "Ромир" и Gallup International, отнеслись к их действиям в Японии (33%), Боснии и Герцеговине (36%), а также в Великобритании (38%).

Восьмого апреля в столице Японии Токио и ряде префектур был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который 16 апреля был расширен на всю территорию страны и затем продлен до 31 мая, однако уже 14 мая правительство объявило о досрочном снятии режима в 39 из 47 префектур. К 25 мая режим ЧС был снят в оставшихся префектурах. Жестких ограничений на передвижение и штрафов при этом не вводилось: жителей страны призвали не покидать дома без необходимости, по просьбе властей закрылись образовательные учреждения, торговые центры, развлекательные заведения, ночные клубы, бары, музеи, театры и другие объекты, компании перевели большинство сотрудников на удаленную работу. После отмены режима ЧС власти стали постепенно снимать введенные ограничения, на фоне этого в последние дни в Токио наметился рост числа новых случаев заражения.

Карантин в Великобритании был введен 23 марта. 13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина, а 1 июня - второй: частично возобновили работу школы, заработали некоторые магазины и рынки, людям разрешили встречаться на открытом воздухе компаниями не больше шести человек. 15 июня открылось большинство непродовольственных магазинов, а также зоопарки и кинотеатры для автомобилистов. С 4 июля власти намерены приступить к третьему этапу снятия карантина, когда при соблюдении ряда ограничений принимать посетителей начнут рестораны, кафе и пабы, возобновят работу парикмахерские, гостиницы, библиотеки, храмы, кинотеатры и музеи.

Доверие россиян

В России, согласно результатам исследования, мнения разделились почти поровну с небольшим перевесом в сторону одобрения. Так, 46% респондентов сочли, что правительство хорошо справляется с предотвращением распространения вируса. Противоположной точки зрения придерживаются 45% россиян, еще 9% затруднились ответить.

В рамках борьбы с коронавирусом в России с конца марта по 11 мая действовал режим нерабочих дней. Продолжали трудиться те люди, работа которых могла выполняться в удаленном формате. Были закрыты магазины, за исключением продуктовых и точек, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных. Не работали театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещалось посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

В большинстве субъектов РФ был также введен режим самоизоляции для граждан всех возрастов. При этом в некоторых регионах ограничения затрагивали только определенную часть населения, например, лиц старше 65 лет, а также людей из групп риска.

Ранее сообщалось, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в России в июне сократилось по сравнению с маем на 19%. Снижение произошло на фоне продолжающегося масштабного тестирования и снятия ограничительных мер. При этом число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян в июне превысило майский показатель в полтора раза - 240 767 против 160 264. Спад эпидемии подтверждается и коэффициентом распространения коронавируса, показывающим, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. При значении коэффициента меньше единицы вспышка заболевания затухает, в России в целом показатель находится ниже этой отметки с середины июня.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями 29 июня заявил, что правительство РФ выделило 3,5 млрд рублей Роспотребнадзору на производство тест-систем на коронавирус. По данным ведомства, на 27 июня было проведено более 19 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Второго июня Мишустин также представил президенту России Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики. Ранее президент в обращении к россиянам заявил, что меры по поддержке россиян, оставшихся без работы из-за ситуации с пандемией, продолжат действовать в июле и августе, а также поручил правительству и региональным властям совместно с Банком России принять все необходимые меры для того, чтобы рынок труда полностью восстановился к 2021 году после ситуации с пандемией.