СПЧ проследит за проверкой инцидента с полицейским, сломавшим руку журналисту "Медиазоны"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) проконтролирует разбирательство дела с полицейским, который сломал руку корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю на избирательном участке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.

"Совет по правам человека будет внимательно следить, как будет развиваться дело с журналистом Френкелем. Его надо довести до конца и понять, что же там действительно произошло, был ли там произвол, почему человек пострадал", - сказал Фадеев в четверг на брифинге в ситуационном центре Общественной палаты РФ.

По информации Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Френкель 30 июня около 15:00 мск приехал на участок для голосования "из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса". Сотрудники полиции по неизвестным причинам приняли решение выдворить журналиста из помещения избирательного участка, применили силу и нанесли ему травму. У журналиста сломана рука. Первый замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что министерство передаст в Следственный комитет материалы проверки в отношении полицейского.

По данным петербургской полиции, к сотрудникам МВД обратился председатель участкового избиркома с официальным заявлением "об оказании содействия в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии".