Директор "Орленка" надеется на открытие центра для детей со всех регионов с 17 июля

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Директор Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орленок" Александр Джеус выразил надежду, что детские лагеря смогут принимать детей из всех регионов России с 17 июля. Об этом он заявил в ходе интервью телеканалу РБК.

"Я очень надеюсь, что с 17 июля дети из других регионов смогут отдыхать в "Орленке". Надеюсь, что официальное решение будет [принято]", - сказал Джеус.

Он уточнил, что надежда связана с улучшением ситуации с распространением коронавируса на территории Москвы и Московской области, откуда в центр приезжает большая часть детей.

"В Москве идет резкий спад, снижение заболевших и увеличение количества выздоровевших. <...> Поэтому, мы надеемся, что на примере Москвы решение будет принято, и дети поедут в загородные лагеря. В первую очередь, конечно же, к нам, в "Орленок", - добавил Джеус.

Из-за пандемии коронавируса с середины марта детские лагеря в России не принимали детей. В прошлый четверг в ходе заседания оперативного штаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию, возобновят прием отдыхающих с 1 июля при соблюдении требований Роспотребнадзора. Отдыхать в них могут пока только жители региона.

О центре

Всероссийский пионерский лагерь "Орленок" открылся в 1960 году в 45 км от города Туапсе на берегу Черного моря. В 1992 году его преобразовали во Всероссийский детский центр "Орленок", состоящий из нескольких лагерей, где летом одновременно могут отдыхать 3,5 тыс. детей. Зимой работают лагеря "Солнечный", "Звездный", "Штормовой", "Стремительный", принимающие в сумме 1 500 детей.