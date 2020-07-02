Июнь 2020 года в Петербурге вошел в пятерку самых теплых в истории наблюдений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Июнь этого года стал одним из пяти самых теплых за почти полуторавековую историю метеонаблюдений, средняя температура воздуха за месяц на 3,5 градуса превысила норму. Об этом ТАСС сообщил в четверг главный синоптик города Александр Колесов.

"Два года подряд теплый июнь - 2019 и 2020 годы. Конечно, такое редко бывает. В 1988 и 1989 годах только повторялось такое. У нас в основном июнь холодный, только отдельные годы <…> были теплыми. [В этом году] средняя температура воздуха - 19,1 градуса за июнь, и получается приличная аномалия - на 3,5 градуса выше нормы. Не самый жаркий, но в пятерке самых теплых лет. В прошлом году было на 3 градуса выше нормы", - сказал Колесов.

Более теплым июнь был только в 2013 году (средняя температура на 4,2 градуса выше нормы), в 1999 году (на 4,8 градуса выше нормы) и в 1995 году (на 4,3 градуса выше нормы).

В первом месяце лета 2020 года в городе было зафиксировано два температурных рекорда, причем подряд - 17 (27,7 градуса) и 18 июня (32,4 градуса). В эти дни были перекрыты прежние максимумы, установленные в 1905 году.