Замглавы МИД РФ прокомментировал перенос Олимпиады в Токио

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) и японских организаторов о переносе Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио на следующий год было единственным верным в условиях пандемии коронавируса. Об этом в четверг в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и выразил надежду, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио не будут вновь переноситься.

"Конкретные аспекты сейчас обсуждаются между Международным олимпийским комитетом и властями Японии. Наверное, будет приниматься во внимание мнение жителей Токио, но министерство иностранных дел не участвует в этом вопросе, напрямую в этих дискуссиях мы не участвуем. Но, конечно, как болельщик, я хотел бы сказать, что не хотелось бы нового переноса Олимпиады. Мы все соскучились по большому спортивному празднику на фоне этой пандемии. Конечно, хотелось бы, чтобы спортсмены со всего мира порадовали нас своими новыми достижениями", - сказал он.

"Я уверен, что игры состоятся, и мы искренне желаем успешного проведения игр в будущем году", - добавил Моргулов.

Согласно результатам опроса, проведенной одной из основных японских газет The Asahi, почти 60% избирателей в префектуре Токио выступают за новую отсрочку или даже полную отмену Олимпийских и Паралимпийских игр, которые из-за пандемии COVID-19 перенесены на лето 2021 года.