Россияне снова начали планировать поездки заранее

Россияне в июне стали планировать путешествия заранее, так же как и до начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, представленные сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

Как отмечается, во время режима самоизоляции большинство клиентов сервиса (81%) бронировали авиабилеты максимум за семь дней до рейса. При этом средний показатель за 2019 год составил 55%. Еще 14% - за 8-30 дней до путешествия, 3% - за два-три месяца до поездки, 2% - за четыре-шесть месяцев.

В июне число бронирований за семь дней до поездки сократилось до 59%. Также после снятия некоторых ограничений из-за пандемии 31% туристов покупали билеты с датой вылета через 8-30 дней, а 10% планировали перелеты через два- три месяца.

Чаще всего с апреля по июнь приобретали авиабилеты в Москву (28% всех продаж), Санкт-Петербург (10%) и Сочи (6%). Также в топ-10 наиболее популярных направлений вошли Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Махачкала, Ростов-на-Дону, Уфа и Новосибирск.

Аналогичная ситуация с планированием поездок на поезде. Согласно исследованию, в апреле большинство (40%) туристов приобретали билеты на поезд за два-три дня, накануне отъезда - 26%, а в день поездки -1%.

В 2019 году 54% билетов приобретали за семь дней до отправления поезда, а за 60 дней и более покупали 7%.

В июне, с ослаблением ограничительных мер в регионах, туристы стали планировать поездки заранее: 20% билетов куплены за 15-44 дня до отправления поезда, 14% - за 8-14 дней, а 4% - более чем за 60 дней. При этом 25% по-прежнему бронируют билеты за два-три дня, 16% - за день, а 3% в день отъезда.

Чаще всего в этот период покупали билеты на поезд в Москву (22% всех продаж) и Санкт-Петербург (11%). Также в топ городов попали Тюмень, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Хабаровск, Нижний Новгород и Казань.