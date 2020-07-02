МИД Литвы рекомендовал регулятору запретить трансляцию российских телеканалов RT

ВИЛЬНЮС, 2 июля. /ТАСС/. МИД Литвы рекомендует подведомственной парламенту комиссии по радио и телевидению, контролирующей деятельность радио- и телевещателей в стране, запретить трансляцию российских телеканалов группы RT (ранее - Russia Today). Об этом в четверг сообщил журналистам глава министерства Линас Линкявичюс.

"Мы направим комиссии рекомендацию такого рода, так как полностью контролирующий эту структуру генеральный директор RT Дмитрий Киселев находится под [установленными Советом ЕС] санкциями, поэтому и к тем каналам, которыми он руководит, тоже должны применяться санкции", - утверждал министр.

Во вторник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить в стране трансляцию семи входящих в RT российских каналов (RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV), мотивировка такая же, как и в случае с Литвой. "Латвия успела сделать это первой, но здесь нет соревнования. Главное принять правильное решение", - сказал Линкявичюс.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла ранее, что Россия призывает международные структуры дать оценку действиям латвийского регулятора. По словам Захаровой, подобные дискриминационные шаги властей Латвии в отношении российских медиаресурсов, попытки освобождения информационного пространства от альтернативных точек зрения являются грубым нарушением международного права в свободе выражения мнения и равного доступа к информации.