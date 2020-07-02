Минюст предложил рассмотрение дел об административных правонарушениях по веб-связи

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Новый Процессуальный кодекс РФ об административных правонарушениях (ПКоАП) предлагает ввести дистанционное участие в рассмотрении дел об административных правонарушениях в судах посредством веб-связи. Об этом сообщил советник министра юстиции Денис Новак, выступая на онлайн-совещании по проекту нового кодекса, который провела первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

"Важнейшим шагом вперед в проекте Процессуального кодекса является внедрение в производство по делам об административных правонарушениях информационных технологий, - сообщил Новак. - Это и использование видео-конференц-связи, и веб-конференций".

"Речь идет о том, что необязательно приходить именно в суд, который обеспечивает видеоконференцию, а можно со своего личного устройства подключиться к специальному ресурсу и из дома участвовать в судебном процессе и так далее", - пояснил Новак. Он напомнил, что в период пандемии суды в том числе применяли возможности дистанционной работы.

В свою очередь подавать документы и получать извещения можно будет через портал госуслуг и личный кабинет. Новой проект ПКоАП проходит общественное обсуждение до 5 июля.

Ранее Верховный суд опробовал возможности веб-участия в судебных заседаниях по гражданским и административным делам через подключение с определенного адреса участника судебного заседания к системе видеосвязи в суде.