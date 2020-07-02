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В Думу внесли законопроект о запрете сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну

К профессиональной тайне относится информация, "разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности и/или нанести ущерб их репутации"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и депутат Дмитрий Вяткин в четверг внесли на рассмотрение палаты законопроект о запрете для сотрудников и ветеранов ФСБ на разглашение информации о деятельности органов федеральной службы безопасности, составляющей профессиональную тайну. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно тексту, к профессиональной тайне органов федеральной службы безопасности относится информация, "разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности и/или нанести ущерб их репутации". Уточняется, что речь не идет о государственной тайне или служебной информации ограниченного распространения.

Теги
РоссияПискарев, Василий ИвановичВяткин, Дмитрий Федорович
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