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"Яндекс" и Delivery Club проверяют информацию о конфликте курьеров в Москве

Ранее в интернете появилась видеозапись конфликта между курьерами компаний

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Служба безопасности "Яндекса" проверяет информацию о конфликте с участием курьеров компании в Москве, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе "Яндекса".

Ранее в интернете появилась видеозапись, предположительно, конфликта между курьерами "Яндекс.Еды" и Delivery Club. В нем приняли участие несколько десятков человек, в основном одетых в форму компаний.

"Служба безопасности уже выясняет, что произошло, сообщили в пресс-службе "Яндекс.Еды". - Мы точно так же шокированы и озадачены этим видео, между курьерами, которые сотрудничают с разными сервисами, нет антагонизма, они плотно общаются и часто помогают друг другу".

В пресс-службе Delivery Club заявили, что удивлены ситуацией. "Курьерское сообщество очень дружное, курьеры всегда помогают друг другу, вне зависимости от того, в какой компании они работают. Мы уже связались с нашими коллегами и разбираемся в этой ситуации", - прокомментировали в компании.

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