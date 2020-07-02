На празднике в День независимости США ношение медицинских масок будет необязательным

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. На празднике по случаю Дня независимости США, который пройдет в американской столице 4 июля, раздадут 300 тыс. медицинских масок. Как сообщила в четверг телекомпания NBC, при этом носить их на мероприятии необязательно.

Обеспокоенность этим уже выразила мэр Вашингтона (округ Колумбия) Муриэль Баузер, избранная в 2014 году от Демократической партии. "Наши рекомендации для жителей округа Колумбия в том, что касается проведения выходных по случаю праздника, неизменны. Спросите себя, действительно ли вам надо быть там? Спросите себя, можете ли вы знать, кто окажется рядом с вами? Если вы отправитесь в центр города, сможете ли вы соблюдать дистанцию там?" - приводит ее слова NBC.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни отметила, что согласно информации федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), все указания об использовании медицинских масок носят рекомендательный характер.

"Президент сказал, что мы должны следовать рекомендациям по ношению масок, что мы и сделаем, - подчеркнула она. - Он призывает людей следовать указаниям этих ведомств. В документах Центров по контролю и профилактике заболеваний указано, что ношение масок рекомендовано, но необязательно".

4 июля жители США в 244-й раз отметят главный национальный праздник страны - День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозглашавшей свободу Соединенных Штатов от британского владычества. Многие американцы облачаются в этот день в национальные цвета - синий, белый и красный, а дома и улицы пестрят флагами США. Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп возглавят праздничные мероприятия, которые в этом году пройдут на Южной лужайке Белого дома и примыкающей к ней большой лужайке, именуемой Овалом. Как ожидается, состоится и парад военной авиации. Кульминацией вечера станет фейерверк, который, по словам министра внутренних дел США Дэвида Бернхардта, станет "самым масштабным за последнее время".

Вашингтон сейчас находится на втором этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса: ресторанам разрешено обслуживать посетителей за столиками на открытом воздухе, возобновляется работа парикмахерских и салонов красоты, за исключением маникюрных и массажных кабинетов, количество работников в офисах может быть доведено до половины от обычной численности.