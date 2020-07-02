Власти Албании предоставили россиянам право безвизового въезда в страну

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Граждане России получили возможность не оформлять визу для туристических поездок в Албанию на период до 30 ноября текущего года по решению властей страны. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

В дипведомстве указали, что Совет министров Албании принял соответствующее решение 10 июня. "Данные правила будут применяться в отношении граждан России - владельцев действительных заграничных паспортов, совершающих поездки в Албанию с целью туризма либо частные поездки сроком до 90 дней", - информировали на Смоленской площади.

При этом в российском министерстве напомнили об угрозе пандемии при совершении зарубежных поездок. "Министерство иностранных дел Российской Федерации напоминает российским туристам о ранее озвученных рекомендациях воздержаться в период пандемии от поездок за пределы России, кроме экстренных случаев, а также о необходимости оформления медицинской страховки на весь срок пребывания за рубежом", - отметили в дипведомстве.