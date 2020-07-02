Режим самоизоляции для жителей Югры старше 65 лет продлили до 12 июля

ТАСС, 2 июля. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова продлила режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше до 12 июля из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление было опубликовано в четверг оперативным штабом региона.

"Определить, что режим самоизоляции, введенный на территории автономного округа с 31 марта 2020 года, необходимо соблюдать гражданам в возрасте 65 лет и старше в периоды с 15 июня по 28 июня 2020 года, с 29 июня по 12 июля 2020 года, за исключением работников организаций, чье нахождение на рабочем месте, по решению работодателя, является критически важным для обеспечения деятельности указанных организаций", - говорится в постановлении.

В регионе режим самоизоляции продлили по 5 июля включительно. Сейчас в Югре работают магазины, некоторые предприятия сферы услуг, дежурные группы детских садов, школы-интернаты, разрешены индивидуальные занятия спортом в вечерние и утренние часы с соблюдением дистанции, а также прогулки с детьми до 14 лет утром и вечером с обязательным соблюдением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.

По данным Роспотребнадзора, в Югре число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 9 485, из них 266 за прошедшие сутки, 4 762 человека выздоровело, 59 умерли. Регион занимает седьмое место по количеству инфицированных в стране.