Тверские власти готовятся приступить к окончательному снятию ограничений из-за пандемии

ТАСС, 2 июля. Власти Тверской области рассчитывают через неделю приступить к полной отмене ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в четверг в прямом эфире телеканала "Россия 24 - Тверь" губернатор Игорь Руденя.

"Мы очень внимательно мониторим заболеваемость. Пока у нас все идет по убывающей, если так дело пойдет, я думаю, на следующей неделе у нас уже будет возможность принятие дальнейших решений по финальному завершению ограничительных мер", - сказал Руденя.

По его словам, стабилизация эпидемиологической ситуации в регионе способствуют, в том числе, высокий уровень медицинской помощи населению, соблюдение санитарных требований жителями и организациями.

Ранее сообщалось, что с 24 июня в Тверской области сняли ряд ограничений, в частности, начали работать предприятия общественного питания, ярмарки, объекты розничной торговли, многофункциональные центры, учреждения библиотечной сети и выставочные залы. Также возобновлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, хостелах, туристических базах. С 6 июля в регионе откроются загородные детские лагеря,

В Тверской области, по данным на 2 июля, выявлено 3 712 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 44 - за последние сутки. С начала пандемии 2 618 человек выздоровели, 72 - умерли.