Пациентка с коронавирусом, ушедшая из больницы в Белгороде, вернулась в медучреждение

ТАСС, 2 июля. Пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которая в четверг днем самостоятельно ушла из городской больницы №2 в Белгороде, вернулась в медучреждение. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Женщина сейчас уже находится в больнице", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что женщина находилась на лечении в стационаре не менее пяти дней, но 2 июля самостоятельно покинула больницу. Ни родственники, ни полиция не могли ее разыскать. По данным пресс-службы правительства региона, состояние пациентки позволяет продолжить лечение дома, но в карантинных условиях, через несколько дней ей планировалось сделать повторное тестирование на наличие коронавируса.