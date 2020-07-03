Отца британского премьер-министра раскритиковали за поездку за рубеж во время карантина

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подвергся критике за то, что предпринял зарубежную поездку без крайней необходимости в нарушение рекомендаций британского правительства. О посещении Греции Стэнли Джонсон сообщил сам на своей странице в Instagram.

В настоящий момент из-за пандемии коронавируса МИД Соединенного Королевства рекомендует гражданам страны воздерживаться от посещения иностранных государств без крайне серьезных причин. В опубликованном в четверг комментарии газете Daily Mail Джонсон-старший заявил, что отправился в Грецию "по исключительно важному делу". Ему необходимо было подготовить к сдаче в аренду свою виллу на севере страны. По его словам, греческие власти требуют от арендодателей тщательно готовить недвижимость к приему гостей в условиях пандемии, обеспечивая соблюдение норм социального дистанцирования.

Джонсону пришлось лететь в Афины через Софию, так как в настоящий момент прямое авиасообщение между Грецией и Великобританией не восстановлено. Греческие власти могут снять продолжающие действовать ограничения для туристов из Соединенного Королевства 15 июля. Правительство Великобритании, со своей стороны, также готовится изменить рекомендации для путешествующих. Ожидается, что до конца недели будет опубликован список из 75 государств, после прибытия из которых в Великобританию не надо будет соблюдать обязательный сейчас 14-дневный карантин.

В четверг в ходе заседания Палаты общин британского парламента один из оппозиционных депутатов поднял вопрос о допустимости поведения, продемонстрированного отцом главы правительства. Нелестных комментариев Джонсон-старший удостоился и от пользователей социальных сетей. При этом в правительстве на данный момент отметают данную критику, называя ее попыткой бросить тень на премьер-министра.