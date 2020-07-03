В США рассчитывают, что к осени смогут проводить до 50 млн тестов на коронавирус в месяц

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Власти США рассчитывают на то, что к осени в стране будут возможности для проведения ежемесячно порядка 40-50 млн тестов на коронавирус. Такую оценку дал в четверг на слушаниях в специальном подкомитете по коронавирусу Палаты представителей Конгресса США помощник министра здравоохранения и социальных служб адмирал Бретт Джируар.

"В стране было проведено более 35 млн тестов на COVID-19 и сейчас в среднем проводится более 550 тыс. тестов в день", - сказал он. "По моей оценке, к осени в стране будут возможности проводить от 40 до 50 млн тестов в месяц", - заявил Джируар.

При этом, по его словам, теоретически это число может достичь и 80 млн. "С появлением новых методов, <...> а также с учетом инвестиций и технологий диагностики эта цифра легко может достичь 80 млн в месяц, если это будет необходимо", - добавил адмирал.

Помощник министра здравоохранения и социальных служб обратил также внимание на рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом в США. "Мы все обеспокоены новыми данными из нескольких штатов, которые указывают на рост числа случаев заражения, а также госпитализаций и смертей", - отметил он.

"Нет никаких сомнений в том, что чем больше мы тестируем, тем больше случаев выявляется, но мы считаем, что речь идет о реальном увеличении числа случаев [инфицирования]", - пояснил Джируар.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс объяснял рост числа случаев заражения в стране увеличением количества проведенных тестов. Президент Дональд Трамп также ранее заявлял, что США вышли на первое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом по той причине, что страна находится также и на первом месте в мире по масштабам тестирования.