Между Ростовом-на-Дону и Черноморским побережьем начнут курсировать поезда "Ласточка"

СОЧИ, 3 июля. /ТАСС/. Поезда "Ласточка" из Ростова-на-Дону из-за увеличения пассажиропотока с 10 июля начнут курсировать до Черноморского побережья. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги.

"В связи с увеличением пассажиропотока и для удобства пассажиров с 10 июля продлевается маршрут поезду № 808 Ростов - Туапсе до станции Имеретинский Курорт", - говорится в сообщении.

Поезд будет отправляться из Ростова-на-Дону в 17:18 и прибывать на станцию Имеретинский Курорт ("Олимпийский парк" в Сочи) на следующий день в 1:43. Обратно "Ласточка" будет отправляться в 2:04 и прибывать в Ростов в 10:52. Продажа билетов уже открыта.