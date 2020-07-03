В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за вспышки коронавирусной инфекции

ТАСС, 3 июля. Власти Майами-Дейд, крупнейшего округа в американском штате Флорида, ввели с пятницы комендантский час для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном местной администрации.

"Я принимаю дополнительные меры по сдерживанию вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом. С 22:00 вечера до 06:00 утра начинает действовать комендантский час. Эта мера будет сохраняться до дальнейшего уведомления", - подчеркнул глава округа Карлос Хименес.

Он уточнил, что комендантский час не будет распространяться на сотрудников сервисов доставки еды, пожарных, полицейских, врачей и журналистов. Хименес также отметил, что власти решили перенести на более поздний срок открытие казино, кинотеатров, концертных площадок и боулинг-клубов.

Как сообщил в четверг Университет Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в США за сутки достигло рекордных 50 655. Во Флориде и еще 37 штатах данный показатель растет на протяжении последних двух недель. Во многих из них приостановлен процесс отмены санитарных мер.

По данным университета, в США выявлено более 2,73 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 128,7 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,9 млн человек, около 520 тыс. умерли.