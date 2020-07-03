В Англии отменят обязательный карантин для прибывающих из 50 стран

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Обязательный двухнедельный карантин, который в целях борьбы с распространением коронавируса с начала июня должны были соблюдать все прибывающие в Великобританию, отменят для приезжающих в Англию из более чем 50 стран. Об этом сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс в пятницу в эфире телеканала Sky News .

"Будет представлен список, включающий более 50 стран <...>. Он будет опубликован позднее", - сказал министр, не уточнив, с какого именно момента прекратит действовать требование о пребывании в карантине. По его словам, в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии местные органы власти сами принимают решение о продлении или снятии ограничений. "Прибывающим в эти регионы следует руководствоваться законами и предписаниями, которые там применяются", - добавил Шэппс.

Ранее министерство транспорта сообщило, что с 10 июля карантин будет отменен для въезжающих в Великобританию из Испании, Франции, Италии и Германии.

МВД Соединенного Королевства 8 июня объявило о введении двухнедельного карантина для всех въезжающих на территорию Великобритании. Согласно принятым правилам, люди, прибывающие в страну самолетом, поездом или на пароме, обязаны заполнить анкету, указав сведения о состоянии здоровья, контактную информацию и адрес места, где они будут находиться в самоизоляции ближайшие 14 дней. За отказ предоставить эти сведения грозит штраф в размере £100 (почти 8,7 тыс. рублей по текущему курсу).