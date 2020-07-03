Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,98

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу составил 0,98, а в Москве - 0,87, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Показатель по стране не поднимается выше единицы с 16 июня, в столице - с 4 июня.

В 7 из 11 регионов с наибольшим количеством инфицированных коэффициент также ниже единицы. Наряду с Москвой это Московская и Воронежская (0,86), Ростовская (0,84) области, Дагестан (0,87), Ханты-Мансийский автономный округ (0,95) и Красноярский край (0,96). В Нижегородской области коэффициент оказался на уровне 1,04, в Иркутской - 1,07, в Санкт-Петербурге - 1,17, в Свердловской области - 1,18.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.