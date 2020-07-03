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Пандемия коронавируса нового типа

Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля

Его ввели в регионе 13 марта

КРАСНОДАР, 3 июля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте региональной администрации.

Режим функционирования "Повышенная готовность" продлен для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Режим ввели 13 марта для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

По состоянию на пятницу в Краснодарском крае зарегистрировано 6 159 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 4 910 человек вылечились, 81 умер.

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. Режим карантина сняли в Краснодарском крае с 21 июня, на Кубань начали активно прибывать туристы, при этом регион вернулся к действию режима "Повышенная готовность".

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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