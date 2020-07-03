В США и Индии зафиксировали рекордный рост числа заразившихся коронавирусом

ТАСС, 3 июля. Рекордный рост количества заразившихся - более 50,6 тыс. новых случаев за сутки - зафиксирован в США, сообщил в четверг вечером американский Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Максимальный показатель суточного прироста новых инфицированных - немногим менее 21 тыс. - отмечен и в Индии, сообщил в пятницу Минздрав страны.

В Бразилии власти сообщили о более чем 48 тыс. новых случаев заражения за истекшие сутки - это второй по величине показатель за все время пандемии. Быстрый рост количества инфицированных продолжается в ряде других стран Латинской Америки, Азии и Африки, которые постепенно вытесняют страны Европы из первого и второго десятка наиболее затронутых коронавирусом стран.

Всего с начала пандемии, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирусом заразились более 10,53 млн человек на планете, умерли свыше 512,8 тыс.

Рекорд в США

В 38 из 50 американских штатов суточный показатель новых инфицированных растет на протяжении последних двух недель. В целом по стране он даже превысил пиковые показатели апреля.

Из-за всплеска заболеваемости многие штаты притормозили процесс отмены санитарных ограничений, введенных из-за пандемии, и даже начали восстанавливать некоторые нормы. Например, власти Техаса обязали жителей носить защитные маски в общественных местах. В Майами-Дейд, крупнейшем округе штата Флорида, с пятницы введен комендантский час, а в Чикаго (штат Иллинойс) решили установить двухнедельный карантин для людей, прибывающих из 15 штатов с наиболее высокими темпами распространения инфекции.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи ранее на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената Конгресса не исключил, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране может достичь 100 тыс. в сутки.

США являются абсолютным мировым лидером по количеству инфицированных и числу летальных исходов: по данным Университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 2,71 млн случаев заражения, умерли из-за коронавируса свыше 128,4 тыс. человек.

Рост в Бразилии

Количество подтвержденных случаев в Бразилии за сутки увеличилось на 48 105, всего в стране за время пандемии заразились свыше 1,49 млн человек, свидетельствуют данные Минздрава. Очевидно, в ближайшие сутки крупнейшая страна Южной Америки преодолеет рубеж в 1,5 млн.

По количеству инфицированных, а также по числу умерших из-за коронавируса (почти 61,6 тыс. человек) Бразилия занимает второе место в мире вслед за США.

Очагом распространения инфекции в стране является юго-восточный регион, в который входят штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту и Минас-Жерайс - на них приходится треть инфицированных и немногим менее половины умерших. Вторым по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом продолжает оставаться северо-восток страны, меньше всего инфицированных на юге.

Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.

Индийский рекорд

В Индии количество выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом возросло на 20 903, что стало максимальным показателем за все время пандемии. Предыдущий рекорд был установлен 28 июня (более 19,9 тыс.).

Как сообщило в пятницу индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи, общее количество инфицированных за время пандемии превысило 625,5 тыс. человек. По этому показателю Индия занимает четвертое место в мире, постепенно догоняя Россию (почти 668 тыс.) и вдвое опережая Великобританию (около 313,5 тыс.).

По количеству умерших из-за коронавируса - свыше 18,2 тыс. человек - Индия находится на восьмом месте в мире после Испании (более 28,3 тыс.).

По мнению экспертов индийского Минздрава, рост числа инфицированных объясняется не только распространением заболевания, но также и тем, что в стране постоянно увеличивается количество сделанных тестов на коронавирус. За минувшие сутки в Индии проведено свыше 241 тыс. таких тестов, а их общее количество скоро достигнет 10 млн.

География распространения коронавируса

Количество умерших из-за коронавируса в Перу достигло 10 045 человек, сообщил в четверг Минздрав страны. Таким образом, по числу летальных исходов Перу вышла на 10-е место в мире, обойдя Россию, где к пятнице количество жертв коронавируса составило 9 859 человек. При этом число инфицированных в южноамериканской стране (292 тыс. человек, шестое место в мире) в два с лишним раза меньше, чем в РФ.

Мексика, где накануне выявлен рекордный 6 741 случай заражения, по общему количеству инфицированных (свыше 238,5 тыс. человек) вышла на десятое место в мире и может в ближайшие сутки обогнать Италию (около 240,8 тыс.). По числу летальных исходов - почти 29,2 тыс. - латиноамериканская страна уже обошла Испанию (28,3 тыс.) и вот-вот перегонит Францию (около 29,8 тыс.), которая пока занимает пятое место в мире.

В Иране количество жертв коронавируса превысило 11 тыс. человек - это девятое место в мире. По числу инфицированных (около 233 тыс.) республика занимает 11-е место в мире.

200-тысячный рубеж по количеству случаев заражения преодолела накануне Турция, занимающая в списке наиболее затронутых коронавирусом государств 13-е место вслед за Пакистаном (около 218 тыс.). Саудовская Аравия, где количество инфицированных превысило 194,2 тыс., вот-вот обойдет Германию (194,7 тыс.), пока находящуюся на 14-м месте в мире.

В Южно-Африканской Республике из-за высоких темпов распространения инфекции общее количество заразившихся вплотную приблизилось к 160 тыс. человек. Таким образом, ЮАР поднялась на 16-е место в мире, обогнав Францию (157,8 тыс.).

Бангладеш приближается к отметке в 150 тыс. инфицированных.