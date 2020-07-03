Историки из КЧР и Белоруссии будут изучать участие горцев в партизанском движении

ЧЕРКЕССК, 3 июля. /ТАСС/. Сотрудники Карачаево-Черкесского госуниверситета им. У.Д. Алиева совместно с учеными из Белоруссии изучат участие жителей Северного Кавказа в партизанском движении во время Великой Отечественной войны. По итогам проведенной работы планируется подготовка книги, сообщила ТАСС заведующая кафедрой истории России КЧГУ Земира Текеева.

"С нами будут работать историки из Белорусского государственного университета во главе с Андреем Максимчиком. Будет реализован проект по изучению участия представителей горских народов Северного Кавказа в партизанском движении на территории Беларуси", - рассказала Текеева.

По ее словам, тема выбрана в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. В течение двух лет будет проводиться работа по сбору материалов в военных архивах и музеях как на территории РФ, так и в Белоруссии. Собранные материалы будут проанализированы, после чего планируется подготовить серию научных статей. По итогам работы будет написана монография о партизанах - выходцах из Северного Кавказа.

"Тема малоизученная, материалов по ней мало. Мы изучили большой объем литературы, прежде чем планировать реализацию проекта, в основном идут сведения просто о партизанах, а кто они были - особо не говорится. Еще одна причина, по которой мы обратились именно к горцам Северного Кавказа, - мы хотим обратить внимание именно на представителей депортированных народов, которые несмотря на то, что их народы были в ссылке, все-таки не жалели жизни для защиты Родины", - добавила историк.

Исследование будет проводиться при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.