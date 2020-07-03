Трансляция из Петербурга праздника "Алые паруса" собрала аудиторию в 16,5 млн зрителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Число зрителей, которые посмотрели в этом году трансляцию традиционного петербургского праздника выпускников школ "Алые паруса", возросло на 6 млн и достигло 16,5 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба "Пятого канала", одного из организаторов праздника.

"Невероятной красоты выпускной в группах Пятого в социальных сетях и на официальном сайте канала собрал около 7 000 000 просмотров. В общей сложности с учетом телевизионной аудитории праздник "Алые паруса-2020" наблюдали 16 571 167 человек. Это на шесть с лишним миллионов больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

В этом году из-за пандемии "Алые паруса" провели без очного присутствия жителей и гостей города. Еще одним существенным изменением стал перенос всего действия праздника с набережной Невы в акваторию Финского залива. Праздник полностью транслировался на "Пятом канале", а его кульминацию показали все федеральные каналы.

В этом году сценарий представления был посвящен творчеству писателя Александра Грина, автора повести "Алые паруса", в честь 140-летия со дня его рождения. Кроме того, на специально сконструированной сцене прошел концерт российских исполнителей, среди которых Дима Билан, Вера Брежнева, репер ST, Rasa, IOWA и другие.

"Алые паруса" - это единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма и рекомендованный к посещению почти в 20 странах Европейского союза, ежегодно его посещают более 1 млн человек. Впервые праздник "Алые паруса" был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Впоследствии традиция была прервана, ее возобновили в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга.