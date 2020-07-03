В ООН намерены внимательно следить за применением нового закона в Гонконге

ЖЕНЕВА, 3 июля. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) намерено внимательно следить за тем, как применяется в Гонконге новый закон об обеспечении национальной безопасности. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель этого ведомства Руперт Колвилл, выразивший обеспокоенность тем, что в соответствии с новым законодательством уже предприняты первые аресты.

"Мы анализируем содержание нового закона о национальной безопасности. Мы наблюдаем за этим внимательно в том, что касается его соответствия международным обязательствам в сфере прав человека применительно к специальному административному району Гонконг", - сказал Колвилл. "Мы обеспокоены тем, что в соответствии с этим законом уже произведены аресты", - подчеркнул представитель УВКПЧ. Сославшись на проведенный в управлении "предварительный анализ" документа, он выразил озабоченность тем, что "определения некоторых нарушений, перечисленных в законе, являются туманными", что может привести к "произвольной интерпретации" при применении закона и "подорвет защиту прав человека".

30 июня на 44-й сессии ООН по правам человека в Женеве представитель Великобритании, выступивший от имени группы 27 стран, в которую вошли прежде всего ряд членов Евросоюза, а также Австралия, Канада, Япония, Новая Зеландия и Швейцария, призвал власти Китая и Гонконга пересмотреть одобренный ранее в тот же день в Пекине закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. В ответ представитель Кубы огласил на сессии заявление 52 государств, в котором говорится о поддержке принятого в Китае закона. В свою очередь постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что "Россия поддерживает подход "одна страна - две системы", рассматривает ситуацию в Гонконге как сугубо внутреннее дело Китая и призывает отказаться от вмешательства в нее, в том числе под надуманными правозащитными предлогами".

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) 30 июня принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, а также предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение. Согласно закону, центральные власти КНР создадут в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.