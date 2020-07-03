Кабмин поручил создать координационное бюро по сотрудничеству с молодежью Германии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Правительство РФ поручило создать российское координационное бюро в области молодежного сотрудничества с Германией. Соответствующее распоряжение размещено в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Создать Российское координационное бюро в области молодежного сотрудничества с Федеративной Республикой Германия", - говорится в документе.

Распоряжением утверждаются состав российской части российско-германского совета в области молодежного сотрудничества и состав попечительского совета при российском координационном бюро. Минобрнауки поручено обеспечивать выполнение задач координационного бюро, а МИД России проинформировать в установленном порядке германскую сторону о составах российской части совета и попечительского совета при бюро.