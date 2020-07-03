СЖР надеется на справедливое решение суда в деле журналистки Прокопьевой

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Союз журналистов России надеется на справедливое решение суда в деле журналистки Светланы Прокопьевой. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу заявил глава Союза Владимир Соловьев.

Прокуратура требует назначить Прокопьевой шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за эфира о студенте Михаиле Жлобицком.

"Мы внимательно изучали все детали дела Прокопьевой. СЖР присоединился к оценке независимых экспертов-филологов из разных регионов страны, которые после изучения текста Прокопьевой, пришли к выводу, что "оправдания терроризма" в текстах журналистки не усматривается. Мы не можем давить на суд, но надеемся на справедливое решение. При необходимости юристы СЖР могут оказать коллеге всю необходимую поддержку", - сказал собеседник ТАСС.

Уголовное дело в отношении Прокопьевой было возбуждено 5 февраля 2019 года, предварительное следствие продлевалось несколько раз. Псковская журналистка обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма"). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Максим Костиков пояснял ТАСС, что Прокопьева в эфире станции "подвергла критическому анализу ситуацию в стране в контексте произошедшего теракта в Архангельске", когда в октябре 2018 года погиб один человек. Этот материал был опубликован на сайте регионального информагентства "Псковская лента новостей" и удален по требованию надзорных органов. Псковский мировой суд оштрафовал "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тыс. рублей за вышедший в радиоэфир материал Прокопьевой и на 200 тыс. рублей - "Псковскую ленту новостей" за публикацию текстовой версии радиопрограммы.

Прокопьева является специальным корреспондентом Русской службы Би-би-си, корреспондентом радио "Свобода", сотрудничает с "Эхо Москвы в Пскове", где выходит ее авторская программа "Минутка просветления". Ранее она возглавляла редакцию газеты "Псковская губерния".