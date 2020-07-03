В Копенгагене вновь осквернили памятник Русалочке

СТОКГОЛЬМ, 3 июля. /ТАСС/. Копенгагенская Русалочка - памятник героине одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена - в очередной раз подверглась нападению вандалов. Как сообщает в пятницу интернет-издание Ekstra Bladet, на камне-цоколе, где расположена скульптура, злоумышленники сделали надпись краской Racist Fish.
Stor, stor dag. Min første fotobyline for Ekstra Bladet. Og tilmed var hunden og jeg på gerningsstedet, lang tid før politiet opdagede noget. Faktisk opdagede politiet først hærværket, da Ekstra Bladet ringede https://t.co/1e6sLqYyhu— Stig Ørskov (@orskov) July 3, 2020
По данным агентства Ritzaus Bureau, заявление об акте вандализма в полицию поступило также от Ekstra Bladet. "Патруль был на месте происшествия и собрал улики. Теперь предстоит их изучить, чтобы понять, можно ли продолжить расследование", - прокомментировал инцидент представитель полиции Еспер Франдсен.
Статуя персонажа сказки Андерсена "Русалочка", установленная в 1913 году, уже неоднократно становилась жертвой вандалов. Дважды - в 1964 и в 1984 годах - у нее отпиливали голову, причем в первый раз пропавшая часть скульптуры так и не была найдена и пришлось изготовить новую. В 1998 году пропала, но затем нашлась бронзовая рука скульптуры, а в 2003 году неизвестные с помощью взрывчатки столкнули 175-килограммовую статую с ее каменного постамента. Власти города неоднократно рассматривали предложение о том, чтобы перенести статую на несколько метров вглубь гавани, перекрыв к ней доступ с суши, однако пока эта инициатива так и не получила одобрения.
Активисты неоднократно использовали скульптуру для протестов - ее обливали краской, дважды одевали в паранджу, в начале этого года на ней красной краской написали Free Hong Kong.