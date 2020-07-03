Президент Киргизии поблагодарил Путина за помощь в борьбе с коронавирусом

БИШКЕК, 3 июля. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил ему благодарность за оказываемую помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы Киргизии.

"В ходе разговора Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с успешным проведением голосования по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества, которые представляют взаимный интерес. Сооронбай Жээнбеков также выразил благодарность Владимиру Путину за оказываемую гуманитарную помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минздрава Киргизии сообщила, что Россия предоставила гуманитарную помощь в виде 30 тыс. тест-систем для проведения анализа на коронавирус. Как ожидается, в ближайшее время в республику также прибудет группа российских специалистов для оказания помощи киргизским медикам в организации системы здравоохранения. Также в пятницу Жээнбеков заявил, что помощь поступает от международных партнеров и дружественных стран, в первую очередь от "стратегического союзника - Российской Федерации".

В Киргизии в последние дни наблюдается резкий рост числа инфицированных коронавирусом. На данный момент зафиксировано уже более 6,7 тыс. заразившихся, среди которых 994 медработника. Выздоровели 2 655 пациентов, 76 инфицированных умерли. Кабмин республики из-за нехватки медперсонала поручил привлекать к процессу лечения преподавателей мединститутов и ординаторов. Пациентов размещают не только в больницах, но и в санаториях и отелях. Заразившихся уже принимает госпиталь, который находится на бывшей авиабазе США вблизи столичного аэропорта Манас.

В связи с обострением обстановки Жээнбеков обещал привлекать к "борьбе с коронавирусом" военных врачей, частные клиники, больницы силовых и военных структур. Президент также призвал студентов старших курсов мединститутов и медучилищ "создавать добровольные бригады" для помощи врачам.